Kur'an-ı Kerim saldırısıyla gündeme gelmişlerdi! Paludan ve Wagensveld'e soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kur'an-ı Kerim'e saldıran Paludan ve Wagensveld hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.

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İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, aynı provokasyonu Kopenhag'da da gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılmış ve "İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.