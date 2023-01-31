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Minik Mete’nin ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı

Minik Mete’nin ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde arkadaşlarıyla top oynarken köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emir Mete Durna olayıyla ilgili gözaltına alınan köpeğin sahibi tutuklandı.

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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu sitenin önünde arkadaşlarıyla top oynayan Emir Mete Durna, köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durna, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, köpeği sahiplendiği belirlenen H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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