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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin acı günü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin acı günü

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında vefat etti.

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Destici Eskişehir'e gitti

Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı. Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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