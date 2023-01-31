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Türkiye'nin konuştuğu cinayette cani kocadan kan donduran itiraf

Türkiye'nin konuştuğu cinayette cani kocadan kan donduran itiraf

Denizli'de yaklaşık 6 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi eşini çuvala koyup iş yerinin yanındaki araziye gömen koca, tutuklandı. Cani koca, emniyette verdiği ifadede "Eşimle ilişkiye girdim, sonrasında iki elimle 30 dakika boyunca boğazını sıktım" dedi.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden çıkan tartışmanın ardından Mine Kocadağ, geçen sene Ağustos ayında ortadan kayboldu. Ağabeyinin televizyon programına çıkması üzerine koca Mithat Kocadağ, sonunda her şeyi itiraf etti.

Cani koca tutuklandı

Cesedin bulunmasının ardından Mithat Kocadağ, canlı yayında gözaltına alındı. Denizli'ye götürülen Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani kocanın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı.

Kan donduran itiraf

Mithat Kocadağ emniyette verdiği ifadede, "Eşimle ilişkiye girdim, sonrasında iki elimle 30 dakika boyunca boğazını sıktım. Cesedi banyoya koyduktan sonra bazanın altına aldım. Cesedi çuvalla otelin oraya götürdüm ve gömdüğüm yere attım" diyerek duyanların tüylerini ürpertti.

Öte yandan, Mine'nin ölmeden önce içtiği kahvesinin içine eşi tarafından fare zehri koyulduğu da iddialar arasında yer aldı.

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