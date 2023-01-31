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Emre Demir resmen Fenerbahçe'de!

Emre Demir resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Emre Demir'in bonservissiz transfer olduğunu ve 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir’in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur.

4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Genç orta saha oyuncusu için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa’ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Demir: Şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum

Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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