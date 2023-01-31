Nagehan Alçı: Erdoğan'ın yeniden sandıktan çıkma şansı oldukça yüksek

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren gazeteci Nagehan Alçı, muhalefetin aday konusunda yaptığı açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendirdiğini söyledi.

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Türkiye, tarihin de netleşmesiyle seçim sürecine girdi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanacağını ve 10 Mart'ta resmi adımın atılarak seçimlerin 14 Mayıs'ta olacağını belirtmişti..

Seçimlere 4 ay süre kalmışken, muhalefet kanadında aday krizi hakim.

CHP ve İyi Parti önderliğinde; Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masa, ittifakın ilk oluştuğu günden bugüne bir aday üzerinde birlik sağlayamadı.

Son toplantıda da aday ismi açıklanmazken, 6'lı masanın son argümanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik tartışmalar oldu.

Muhalefet cephesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını ve bir daha aday olamayacağı söyleminde bulundu.

Bunun üzerine tartışma konusu olan 6'lı masayla ilgili Nagehan Alçı'dan da bir yorum geldi.

Haber Global'de Buket Aydın'a konuk olan Alçı, muhalefetin bu tarz açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendirdiğini söyledi.

"Erdoğan'ın yeniden sandıktan çıkma ihtimali çok yüksek"

"Cumhur İttifakı'nda toparlanma var" diyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan'ın yeniden sandıktan çıkma ihtimali çok yüksek. Özellikle ekonomik adımlar, Orta Anadolu'da memur ve asgari ücretlileri önemli oranda rahatlattı. Elbette her şey çok pahalı, enflasyon düşmüş değil ama yine epey bir rahatlama oldu psikolojik olarak.

Bir süredir kendi cephelerinin içinden yapılan eleştiriler, gündemi belirler hale geldi. Kılıçdaroğlu için de yıpratıcı oldu. Kesin Kılıçdaroğlu diyemem ama çok büyük bir ihtimalle onun aday olacağını düşünüyorum.

Muhalefetin Cumhurbaşkanının adaylığı ile ilgili izlediği politika yanlış, hukuken olabilir ama siyaseten Erdoğan'ı yeniden engel konulan biri haline getirmek onun faydasına olacaktır. Yeniden Erdoğan'ın önüne bir engel çıkarılıyor diye düşünülür. Kaldı ki, İYİ Parti ev sahipliğindeki toplantıda çıkan sonuç bildirgesinde bir aday ismi beklerken yine gündemi Erdoğan'ı çıkardılar. Muhalefet, topu iktidarın kalesine atıyor, bu da çok yanlış.