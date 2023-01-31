'Ben Kemal, geliyorum' dedi ama... Tüm paylaşımlar silindi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında kullandığı "Ben Kemal, geliyorum" ifadeleri, Cüneyt Arkın'ın bir film sahnesinden alıntı olduğu ortaya çıkınca sosyal medya fena karıştı.

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Bugün tüm CHP'liler, CHP grup toplantısı öncesi, Millet İttifakı'nın adayı açıklanacak umuduyla salonu hınca hınç doldurdu. Kılıçdaroğlu ise adayı yine açıklamadı ama "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum." ifadelerini kullandı. Bu sözler bir anda sosyal medyada gündem oldu, tüm CHP'liler bu sözleri paylaştı. Sonra ise Cüneyt Arkın'ın bir sahnesi ortaya çıktı. Sahneyi izleyenler, attıkları tweetleri hemen silmeye başladılar.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabında CHP'lilerin düştüğü bu durumu anlattı.