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Beşiktaş'a kötü haber! Sivas deplasmanında oynamayacak

Beşiktaş'a kötü haber! Sivas deplasmanında oynamayacak

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Gedson, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında görev alamayacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, müsabakadan 1-1’lik beraberlik ile ayrıldı.

Beşiktaş’ta 3 futbolcu; Arthur Masuaku, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes ceza sınırında bulunan isimlerdi.

Karagümrük mücadelesi sona erdikten sonra hakem Ali Şansalan’a itirazından dolayı sarı kart gören Gedson Fernandes cezalı duruma düştü.

Başarılı orta saha, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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