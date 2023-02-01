Fransa'da bir kez daha emeklilik reformu protesto edildi

Fransa’da tartışmalara neden olan emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla ülke genelinde yaklaşık 200 şehir ve kasabada halk sokağa inerken, binlerce işçi greve gitti.

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Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformu protesto edildi.

Başta başkent Paris, Toulouse, Marsilya, Nice, Saint Nazaire, Nantes ve Rennes'te olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 200 şehir ve kasabada halk sokağa inerken, ülkede hayat durma noktasına geldi.

Paris’teki Place d'Italie Meydanı’nda düzenlenen protestoya ise binlerce kişi katıldı. "Reforma hayır" veya "Vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin emeklilik reformu konusunda geri adım atması için gerektiği kadar sokaklara çıkacaklarını aktardı.

Fransa’da 19 Ocak’taki ilk grev dalgasının ardından bugün 1 milyondan fazla kişinin sokağa indiği tahmin ediliyor. Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 11 bin polis görev yaparken, protestolara 8 büyük sendika destek verdi.

Fransa'da emeklilik yaşıyla ilgili protestolar sürüyor

Protestodan, okullar, toplu taşıma, elektrik santralleri ve petrol rafinerileri etkilendi. TotalEnergies, petrol rafinerileri ve akaryakıt depolarında işçilerin en az 4’te 3’ünün işi bıraktığını açıkladı.

Enerji şirketi EDF verilerine göre, nükleer reaktörler ve termik santrallerdeki işçiler greve katıldıkça Fransa'nın elektrik arzı yaklaşık yüzde 5 veya 3,3 gigawatt (GW) azaldı.

Nazaire'deki protestolara katılan otobüs şoförü Isabelle Texier, "64 yaşına gelene kadar araba kullanmayacağız" ifadelerini kullanarak, "Başkan için kolay, sandalyede oturuyor. 70 yaşına kadar bile çalışabilir" dedi.

"Macron kaybedecek"

Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) lideri Laurent Berger ise yaptığı açıklamada, "19'undan daha iyi. Bu, hükümete 64 yılı istemediğimizi söyleyen gerçek bir mesaj" dedi.

Aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon, Marsilya'da basına yaptığı açıklamada, "Bay Macron kesinlikle kaybedecek. Kimse onun reformlarını istemiyor ve gün geçtikçe ona karşı olan muhalefet artıyor" ifadelerini kullandı.