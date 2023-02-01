EYT'de 5 bin gün şartı değişicek mi? Kritik açıklama geldi

EYT'nin bu ay içinde yasalaşması beklenirken prim gün şartı tartışma konusu oldu. EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik görüşmelerde "5 bin gün şartı masada olmayacak" dedi. Uzman isimler, isteğe bağlı olarak prim ödeyecekler için 1.261 gün detayına dikkatleri çekti.

Abone ol

YT düzenlemesi geçtiğimiz pazartesi günü Meclis'e geldi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor

5000 ile 5975 arasında değişen prim gün şartı tartışması oldu. Birçok EYT'li sosyal medyada 'Yaşı atladık, prime takıldık' mesajları paylaştı.

"5 bin gün şartı masada olmayacak"

EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik, "Hiçbir zaman 5000 prim olacağı söylenmedi. Primden ziyade bizi yaş haddi zorluyordu. 5 bin gün şartı masada olmayacak. Bizim amacımız yasanın bir an önce çıkmasını sağlamak " dedi.

1261 gün detayına dikkat

Kanal D Haber'in haberine göre eksik primleri olanlar doğum ya da askerlik borçlanması yapabiliyorlar ama isteğe bağlı olarak prim ödeyecekler için 1261 detayı önemli. Uzman isimler vatandaşları uyararak "Eğer çalışacak durumda değilse isteğe bağlı sigortalı olarak bugünleri tamamlamayı düşünüyorsa 1261 günü geçmemesi gerekiyor. 1261 gün isteğe bağlı sigortalı prim yatırırsa bu durumda 5975 günle değil, kadın ise 7200, erkek ise 9000 ile Bağ-Kur şartlarına tabi olarak emekli olacaklar. Yurt dışı borçlanması yaparak yine bugünleri tamamlayacaksa bugünler Bağ-Kur'a sayılacağından 1261 günün geçilmemesi gerekiyor" diye konuştu.