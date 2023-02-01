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Yolcu otobüsü devrildi, muavin öldü 13 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi, muavin öldü 13 kişi yaralandı

TOKAT’ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalan muavin öldü, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Tokat Kara Yolu, Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Kazada, Van-Tokat seferini yapan C.H. sevk ve idaresindeki Tokat Yıldızı firmasına ait 60 AAV 832 plakalı yolcu otobüsü, Tokat’a 10 kilometre kala yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otobüsün arka kısmında dinlenen Mert Balcı (24) adlı otobüs muavini devrilen otobüsün altında kalırken 13 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalan muavin olay yerinde öldü. Cansız beden, kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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