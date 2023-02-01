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Sinan Ateş'in dayısı süre verdi! 40 günlük yas bitiyor, herkes bildiğini söyleyecek

Sinan Ateş'in dayısı süre verdi! 40 günlük yas bitiyor, herkes bildiğini söyleyecek

ÜLKÜ Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden bir ay geçti. Ateş için 11 Şubat Cumartesi günü Bursa'da '40 Mevlidi' okutulacak. Eşi Ayşe Ateş ve aile bugüne kadar hep 40 günlük yas sürecinin bitmesini beklerken dayı Halil İbrahim Bozkurt, "Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa herkes bildiğini söyleyecek" dedi.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da silahlı suikast sonucu öldürülmüştü. Şubatın ikinci haftası kırkı doluyor Sinan Ateş'in. Bugüne kadar net olarak hiç kimseyi suçlamayan ailenin, 40 gülük yas sürecini beklediği biliniyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a yönelik açıklamasında bu vurguyu yaptı.

"40'ı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın"

Semih Yalçın'ın isim vermeden Sinan Ateş'in çocuklarının düşünülmesini istemesi üzerine Ayşe Ateş, "Eşimin ve çocuklarımın ismini ağzına alma, benim de sabrımı zorlama" demiş ve şu sözlerle 40 gün vurgusu yapmıştı: "Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın."

"AK Parti'den verilen sözler var" demişti

Sinan Ateş cinayeti sonrası MHP'den istifa eden, 12 dönem MHP'nin çeşitli kademelerinde görev alan, son olarak MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve Sinan Ateş'in dayısı olan Halil İbrahim Bozkurt'la konuştum. Bozkurt AK Parti'den kendilerine cinayetin aydınlatılması konusunda sözler verildiğini söyledi. 

Aile olarak kenarda oturacak değiliz

Ateş’in kırkının çıkmasını beklediklerini ifade eden Halil İbrahim Bozkurt “Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz" dedi.

Sinan Ateş için Bursa'da 40 Mevlidi

Sinan Ateş'in ailesi kırkı için büyük bir mevlid töreni hazırlıyor. Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "11 Şubat Cumartesi günü akşam namazına müteakiben Şehidimiz Sinan Ateş adına Bursa Emirsultan Camii’nde mevlid okutulup akabinde topluca şehidimizin kabri ziyaret edilecektir" duyurusu yaptı.

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