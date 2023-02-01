Cem Seymen'den CHP itirafı Kılıçdaroğlu 'beni dinledi' dedi aday listesini görünce yıkıldı

Geçmişte CNN Türk’den istifa edip CHP'ye başvurduğunu söyleyen Cem Seymen, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı. Seymen, "Kemal Bey ellerini masaya koyarak beni dinledi, ‘çok önemli hatalar yapıldı, bunları değiştireceğiz’ dedi. Beni listeye koydular 22. sıradan. İstanbul 2. Bölgeden. Oradan 9 vekil çıkıyor" dedi.

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Geçmişte aday olduğu CHP'yle ilgili ise Seymen, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "gençlikten, kadından ve üretimden sorumlu genel başkan yardımcısı" ve milletvekili olmayı istediğini açıkladı.

Okan Bayülgen'n sunduğu Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konukları Emre Altuğ, Doğukan Polat, Cem Seymen, Yasemin Şefik, Serdar Turgut ve Atilla Atasoy oldu.

Televizyon programcısı Cem Seymen'in tarım alanındaki konuşmalarına değinen Bayülgen siyasetle ilgili bir soru yöneltti.

Bayülgen'in "Seninle görüşen bir parti var mı? Evet ya da hayır de. Kim görüştü falan sormuyorum" sorusuna Seymen "Evet var diyerek yanıt verdi. Bayülgen ise "Olacak, olması lazım. Senin bir siyasi pozisyon, figür, danışman olarak geleceğe yönelik olarak sana müracaat etmesi lazım. Senin şuanda bize söylediğin her şeyi gelecekte biz daha çok konuşacağız." diyerek sözlerini sürdürdü.

"Beni listeye koydular 22. sıradan"

Siyasetle ilgili ise Seymen "CNN Türk’den istifa ettim. CHP’ye başvurdum, milletvekili adayı olacağım. Kemal Bey’den randevu alıp gittim. Neler yapılması gerekir anlattım. ‘Beni gençlikten, kadından ve üretimden sorumlu genel başkan yardımcısı yapın’ dedim. Kemal Bey ellerini masaya koyarak beni dinledi, ‘çok önemli hatalar yapıldı, bunları değiştireceğiz’ dedi. Seçilemeyecek bir yerden de beni listeye koymayın diyordum. Beni listeye koydular 22. sıradan. İstanbul 2. Bölgeden. Oradan 9 vekil çıkıyor" dedi.