Motorine indirim geliyor benzinin fiyatı aynı! İstanbul motorin ve benzininin litresi ne kadar?

Son indirim hem benzine hem de motorine gelmişti. Bunun ardından motorine yeni bir indirim daha geliyor. Yeni fiyat perşembe günü itibari ile geçerli olacak.

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Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorine bir kez daha indirim geliyor. Benzin de ise fiyatlar aynı.

Son olarak 27 Ocak Cuma günü benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim gelmişti. Motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 23.45

Benzinin litresi 21.09

Ankara

Motorin litresi 23.72

Benzinin litresi 21.37

İzmir

Motorin litresi 23.76

Benzinin litresi 21.28