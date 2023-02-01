İstanbul'a beklenen kar geldi! Meteorolojiden İstanbul ve 16 şehir için yeni açıklama geldi
İSTANBUL'a kar ne zaman gelecek sorusu cevap buldu. Haftalardır beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi'ne yağan kar sonrası havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi'ne yağan kar sonrası havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar bugünden sonra biraz ara verecek ancak pazar günü yeniden başlayacak.
İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havanın aydınlanması ile ortaya çıktı. Birçok evin çatısının kar ile dolduğu görüldü.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar bugünden sonra biraz ara verecek ancak pazar günü yeniden başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle: “Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.