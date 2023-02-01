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Adana'da esnafa akılalmaz tuzak! 750 bin TL'yi oğlu elleriyle teslim etti

Adana'da esnafa akılalmaz tuzak! 750 bin TL'yi oğlu elleriyle teslim etti

ADANA'da dolandırıcılar, esnaflık yapan bir şahsı 'Kimliğiniz DEAŞ'lı şüphelilerin eline geçti. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor” diyerek yaklaşık 750 bin TL dolandırdı. Paraları teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan esnafın polise başvurmasının ardından 6 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 3'ü tutuklandı.

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Adana'da esnaflık yapan yabancı uyruklu M.H.’yi (51) cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, “Kimliğiniz DEAŞ şüphelilerin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak” dedi.

Şüpheliler, M.H.’yi bir adrese yönlendirerek evde yalnız kalan oğlu A.H.’den (15) 34 bin 500 dolar, 40 bin lira ile 70 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan M.H., polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şanlıurfa’dan geldiğini tespit etti. Adana polisinin irtibat kurduğu Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili belirlenen 3 kişinin yola çıktığını bildirdi.

Harekete geçen polis, şüphelilerden N.E., M.G. ve Y.A’yı otomobille şehirden ayrılırken otoyolda yakaladı. Olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheliler A.G., K.E. ve A.E.H. de polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 22 bin dolar, bin 356 TL ile ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri alınan şüpheliler kendilerini yönlendiren kişinin ismini vermezken, parayı aralarında paylaştıklarını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., M.G. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.

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