'Çerezlik' dedi, asıl karın tarihini verdi İstanbul'da tüm ilçeleri vuracak! Meteoroloji: 42 şehirde kar bekleniyor!

Bugün hava nasıl olacak?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.