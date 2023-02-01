'Çerezlik' dedi, asıl karın tarihini verdi İstanbul'da tüm ilçeleri vuracak! Meteoroloji: 42 şehirde kar bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline üst üste kar yağışı uyarısına devam etti. Bugün 42 şehirde kar beklendiği açıklandı, liste verildi. İstanbul'da da hafif kar etkili oldu, uzmandan flaş açıklama geldi. Uzman İstanbul'da yağan kara 'çerezlik' dedi, tarih verdi. İstanbul'un tüm ilçeleri karla kaplanacak! İşte güncel kar haberi...
İzlanda soğuğunun etkili olduğu Türkiye'de bugün için (1 Şubat) Meteoroloji'den flaş uyarı! Meteoroloji, 42 şehirde kar yağışı beklendiğini açıkladı, liste paylaştı. Dün gece İstanbul'un bir çok şehrinde hafif kar yağışı etkili oldu. Hava uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'a "İlk örtülük karın" yağacağı tarihi verdi.
Bugün hava nasıl olacak?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi;
Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.