BIST 5.013
DOLAR 18,81
EURO 20,47
ALTIN 1.165,74
HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar 'Ben Kemal geliyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi Twitter yıkıldı

Şamil Tayyar 'Ben Kemal geliyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi Twitter yıkıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı gibi yorumlanan 'ben Kemal geliyorum' açıklamasıyla ilgili AK Partili Şamil Tayyar'ın yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalar siyaseti hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu kürsüden "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; 'Ben Kemal, geliyorum" dedi.

Adaylık ilanı gibi yorumlanan bu çıkış AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın da gündemindeydi.

"Bay Bay Kemal"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, "Seçimin ertesi günü Bay Kemal’in telefonu acı acı çalacak, açtığında bir ses duyacak: Bay Bay Kemal" ifadelerine verdi. 

Paylaşıma yorum yağdı

Kılıçdaroğlu ile dalgasını geçen Tayyar'ın paylaşımın altına lehte ve aleyhte çok sayıda yorum geldi.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gabar'da keşfedildi Dünyanın 2022'deki en büyük 10 keşfi arasına girdi değeri 12 milyar dolar
Foto Galeri Gabar'da keşfedildi Dünyanın 2022'deki en büyük 10 keşfi arasına girdi değeri 12 milyar dolar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tur otobüsü devrildi! 7 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Tur otobüsü devrildi! 7 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Adana'da esnafa akılalmaz tuzak! 750 bin TL'yi oğlu elleriyle teslim etti
Adana'da esnafa akılalmaz tuzak! 750 bin TL'yi oğlu elleriyle teslim etti
Çocuğunun yanında erotik yayın açıp para topladı! İlk ifadesinde 'kumar borcu ödedim' dedi
Çocuğunun yanında erotik yayın açıp para topladı! İlk ifadesinde 'kumar borcu ödedim' dedi
Sivasspor-Beşiktaş maçının stadyum kararını TFF verecek
Sivasspor-Beşiktaş maçının stadyum kararını TFF verecek
Araba sahipleri dikkat! Yanlış seçim motorunuza mal olabilir
Araba sahipleri dikkat! Yanlış seçim motorunuza mal olabilir
İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor! AKOM’dan kış tatbikatı
İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor! AKOM’dan kış tatbikatı
Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi, dikkat çeken husus: Hükümlüye verilemez
Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi, dikkat çeken husus: Hükümlüye verilemez
EYT'de 5 bin gün şartı değişicek mi? Kritik açıklama geldi
EYT'de 5 bin gün şartı değişicek mi? Kritik açıklama geldi
Bursa'da inşaatta inanılmaz olay! 3.kattan ağabeyinin üzerine düştü, hastanelik oldular!
Bursa'da inşaatta inanılmaz olay! 3.kattan ağabeyinin üzerine düştü, hastanelik oldular!
Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin PFDK’ya sevk edildi
Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin PFDK’ya sevk edildi
"Ben Kemal geliyorum, EYT'de kademe nasıl olacak?" 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
"Ben Kemal geliyorum, EYT'de kademe nasıl olacak?" 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Cem Seymen'den CHP itirafı Kılıçdaroğlu 'beni dinledi' dedi aday listesini görünce yıkıldı
Cem Seymen'den CHP itirafı Kılıçdaroğlu 'beni dinledi' dedi aday listesini görünce yıkıldı