Şamil Tayyar 'Ben Kemal geliyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi Twitter yıkıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı gibi yorumlanan 'ben Kemal geliyorum' açıklamasıyla ilgili AK Partili Şamil Tayyar'ın yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalar siyaseti hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu kürsüden "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; 'Ben Kemal, geliyorum" dedi.

Adaylık ilanı gibi yorumlanan bu çıkış AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın da gündemindeydi.

"Bay Bay Kemal"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, "Seçimin ertesi günü Bay Kemal’in telefonu acı acı çalacak, açtığında bir ses duyacak: Bay Bay Kemal" ifadelerine verdi.

Paylaşıma yorum yağdı

Kılıçdaroğlu ile dalgasını geçen Tayyar'ın paylaşımın altına lehte ve aleyhte çok sayıda yorum geldi.