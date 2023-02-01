Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altılı masanın desteklediği adayın kazanamama ihtimaline ilişkin konuşan Karamollaoğlu "Binde bir ihtimal her zaman bırakırsınız. Yüzde 99, altılı masanın gösterdiği aday kazanır. " dedi.

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Altılı masanın son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşti ama henüz adaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "altılı masanın gösterdiği aday kazanır. " dedi. Karamollaoğlu şunları kaydetti:

(Peki o isim Kemal Kılıçdaroğlu olursa?) Kim olursa olsun. Mühim olanı, bu kanaatin pekişmesidir. Herkeste, 'evet, falanca şahıs aday olduğu takdirde bunun kazanma şansı diğerlerine göre daha yüksektir' kanaati hakim olacak.

(Güçlendirilmiş başkan yardımcılığı gibi bir durum var mı?) Elbette verilecek kararlarda altılı masadaki liderlerin mutlaka düşüncesi Cumhurbaşkanı tarafından alınacak.

"En azından bir partiye bakanlık verilebilir"

(Bakanlıklar nasıl taksim edilecek?) Alınan oya göre her partiye bakanlık verilebilir. En azından bir partiye bir bakanlık mutlaka verilir, verilmelidir noktasında da ittifak var.

(Saadet Partisi hangi bakanlıkla ülkeye hizmet etmek ister?) Herhangi biri. Her konuda bizim ekibimiz var. İster ekonomi, ister eğitim, ister adalet, ister dış politika olsun. Her konuda biz kendi ekibimizi kurar ve işi yürütürüz. Ama iş bölünmeye gelince, biz mutabakat sağlayacağız. Otururuz, anlaşırız.