Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçiyor! İrfan Fidan da aday

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede yarın başkanlık seçimi yapılacak. En güçlü aday Anayasa Mahkemesi'nin en kıdemsiz ikinci üyesi olan İrfan Fidan olarak gösteriliyor. Fidan, Yargıtay'a üye seçildikten 4 gün sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilmişti...

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme, yarınki Genel Kurul gündemine başkanlık seçimini aldı. Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olması beklenen en güçlü isim ise eski İstanbul Cumhuriyet başsavcısı İrfan Fidan olarak gösteriliyor.

AYM Başkanı nasıl seçiliyor?

AYM Genel Kurulu'nda yarın Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılacak seçimde, görev süresi biten Arslan da yeniden aday olabilecek. Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan aday, 4 yıllığına başkanlık görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamının aday olma hakkı var.

İrfan Fidan adaylığını açıkladı

AYM kulislerinde, daha önce başkan adayları olarak Rıdvan Güleç ve Basri Bağcı'nın isimleri konuşuluyordu. AYM üyeliği süresi 2024'te dolacak olan Zühtü Arslan'ın ise başkanlık için aday olmayacağı belirtiliyordu. Ancak hesaplar AYM'nin en kıdemsiz ikinci üyesi olan İrfan Fidan'ın, son anda AYM Başkanlığı için adaylığını açıklamasıyla kulisler karıştı. AYM Başkanlığı için adaylığını açıklayan İrfan Fidan'ın, Yüksek Mahkeme üyelerini tek tek ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı.

İrfan Fidan kimdir?

Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi seçildi. Fidan, görev süresinin dördüncü gününde AYM üyeliğine aday oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, beş aday arasından 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçildi.

Zühtü Arslan yeniden aday oldu

İrfan Fidan'ın adaylığına bazı üyelerin karşı çıktığı belirtilirken, daha önce aday olmayacağı belirtilen Zühtü Arslan da İrfan Fidan'a karşı yeniden başkan adayı olduğu iddia edildi. AYM üyeleri Basri Bağcı ve Rıdvan Güleç'in adaylıktan vazgeçtiği öğrenildi.

Yeni başkan, HDP davasını yönetecek

AYM'deki başkanlık seçimi, doğrudan mahkemedeki dava süreçlerini etkileyecek. Bunların başında ise HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava geliyor. HDP, kapatma davası kapsamında 14 Mart'ta esasa ilişkin savunmasını yapacak. İrfan Fidan, AYM Başkanı seçilirse kapatma davası oturumlarını yönetecek. AYM, 6 Ocak'ta ise 7'ye karşı 8 oyla HDP'nin Hazine yardımı hesaplarını bloke etme kararı almıştı.