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Samsun'da annesini döven ağabeyini o lafı duyunca 7 kez bıçaklayarak öldürdü!

Samsun'da annesini döven ağabeyini o lafı duyunca 7 kez bıçaklayarak öldürdü!

SAMSUN'da aile içinde kan donduran cinayet. 17 yaşındaki lise öğrencisi, annesiyle kavga eden 31 yaşındaki ağabeyinin canını aldı. Ağabeyini tam 7 bıçak darbesiyle katletti. Genç yaşta elini kana bulayan T.S., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Olay, Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki T.S., evlerinde annesi Gülhatun S.'yi (56) yumruklayan ağabeyi Ali Kenan S.'nin (31) "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını duyunca, annesinin feryadı üzerine eline bıçak alıp yardımına koştu.

Bu sırada ağabeyinin annesini yumrukladığını gören lise son sınıf öğrencisi T.S., annesini kurtarmak için ağabeyine bıçakla saldırdı.

7 yerinden bıçaklanan Ali Kenan S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Kenan S., ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülhatun S. ise darp sonucu kafasından yaralandı.

Adliyeye sevk edildi

T.S., polis tarafından gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi T.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öldürülen ağabeyin 12 suç kaydı varmış

Ali Kenan S.'nin uyuşturucu, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan 12 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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