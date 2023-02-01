Meral Akşener EYT'de pirim şartına ateş püskürdü! Erdoğan'a Sinan Ateş soruları...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor. Akşener, suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için açtı ağzını yumdu gözünü. EYT'de kademeli prim şartı teklifine de ateş püsküren Meral Akşener, "Bir işi de yarım yamalak yapmayın" dedi...

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İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, "Böyle alçak bir suikaste sessiz kalamam, Sinan Ateş’im katilleri nerede diye sormaya devam edeceğim" dedi. İşte Akşener'in konuşmasından satır başları...

- Geçen hafta söylemiştim:“14 Mayıs’a kadar, her konuşmamda; "Sayın Erdoğan’a, aynı soruyu soracağım.” demiştim.Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki, genç bir akademisyene, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na, Ankara’nın göbeğinde, kim suikast düzenledi?

- Banu Çiçek'in ve Bengisu’nun babasına, Sinan Ateş’e, kim kıydı, katiller, nerede saklanıyor, saklanmalarına, kim izin veriyor, yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın!

Cumhurbaşkanıyım diye ortada gezemezsin

- Devletin içinde, mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken; “Cumhurbaşkanıyım” diye, ortalıkta gezemezsin! Banu Çiçek'in, babasız geçen, ilk doğum gününde, gece başını, yastığa koyup, rahat rahat uyuyamazsın!

- Beni iyi dinle, Sayın Erdoğan! Vicdana sığmayanı, Türkiye’ye sığdıramazsın! Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyenleri, ne yaparsan yap, susturamazsın!

Söyle bakalım Sinan Ateş'in katilleri nerede

- “Milletin adamıyım” diye böbürlenip; milletin canına kastedilirken, susamazsın! Bu millet sana, ne istediysen verdi. Sense gittin, ucube bir sistemi başımıza bela ettin.“ Ayağımda pranga var.” dedin. “Tüm yetkiler benim olsun.” dedin. “Tek söz sahibi ben olayım.” dedin.

- Madem öyle; madem, prangalarından sıyrıldın; o zaman söyle bakalım: Sinan Ateş’in katilleri nerede? Madem öyle; madem, tek söz sahibi sensin; o zaman söyle bakalım: Katilleri kim saklıyor?

Sinan Ateş'in kanı eline bulaşır

- Madem öyle; madem, tüm yetkinin sahibi sensin; o zaman söyle bakalım: Adalet neden yerini bulmuyor? Sayın Erdoğan! Bu alçakları bulmak, senin vazifendir. Emniyetin ve yargının, işini yapmasına engel olanları bulmak, senin sorumluluğundur!

- Adaletin yerini bulmasını sağlamak, senin boynunun borcudur! Aksi takdirde, bu kan, senin de eline bulaşır! Bu vebal, senin de yakana yapışır! Bu göz yaşları, seni de bulur!

- Can almayı kendilerine, hak gören alçaklar; bu ülkede, elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Çünkü devlet; katilleri koruyup kollama yeri değildir. Çünkü devlet; cinayeti örtbas etme yeri değildir. Çünkü devlet; Milletin vicdanını yaralama yeri değildir! Şimdiye kadar sustun, duymazdan geldin, görmezden geldin.

Artık seçimini yapma vakti

Artık senin üstüne düşen, bir seçim yapmaktır. Ya bu şehir eşkıyalarını, görmezden gelmeye devam edeceksin ya da, bu işin sonuna kadar gideceksin. Seçimini yap! Ya Sinan Ateş’in kanını yerde bırakacaksın ya da, hesabını soracaksın. Seçimini yap!

- Ya makamının hakkını verip, bu alçaklığın karşısında, dik duracaksın. Ya da, katillerin, alçakların karşısında, boyun eğeceksin. Seçimini yap, Sayın Erdoğan! Ben bir anne olarak, bir babaanne olarak, 27 yıldır, aktif politika yapan, bir siyasetçi olarak, böyle alçak bir suikaste, sessiz kalamam. Kalmayacağım!

Katiller bulunana kadar yüzüne vuracağım

- Gerçek katiller, gün yüzüne çıkana kadar bu kürsüden, acizliğini, yüzüne vurmaya devam edeceğim! Yer delinse de, gök yıkılsa da vicdanları titremeyenlere inat; “Sinan Ateş’in katilleri nerede?” diye sormaya, devam edeceğim! Ne diyor Abdürrahim Karakoç? “Mevzuatlar kısıyor, hakikatin sesini; kulaklar sağırlaştı, lisanlar kör ve topal. Zorbalar talan etti, adalet ilkesini; dert yükü ağırlaştı, vicdanlar kör ve topal...” Biz, İYİ Parti olarak; Tüm susanlara inat; hakikatin sesini duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz!

And olsun, şart olsun değiştireceğiz

- Tüm zorbalara inat; adaleti, hakkı, hukuku çiğnetmeyeceğiz! Vicdanları kör, yürekleri topal, kalpleri sağır olanlara inat; bu çarpık düzeni, biz değiştireceğiz! And olsun, şart olsun! Ocaklara, bir daha böyle ateşler düşmesin diye; Sinan Ateş’ler bir daha katledilmesin diye; evlatlar babasız kalmasın, devlet milletinden kopmasın diye; yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz!

EYT'de pirim şartının yükseltilmesine tepki

- Biliyorsunuz, EYT kanun teklifi, yüce Meclisimize sunuldu.Biz, en başından beri, EYT’li kardeşlerimizin sorununun çözümüne, bir sosyal yardım olarak değil; bir hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık. Bununla birlikte sosyal güvenlik dengesine olan etkisini de göz ardı etmedik.

- Ne var ki, Ak Parti İktidarı; vatandaşın faydasına olan, her meselede olduğu gibi bunu da, bir lütuf gibi sunmaktan, geri durmadı. Hatırlayın! Tarih 24 Ekim 2018… İyi Parti Grubu olarak EYT’li kardeşlerimizin sesini duyduk ve meselenin araştırılması için Meclis'te bir önerge verdik. Yetinmedik, EYT’li kardeşlerimizle birlikte çalışıp sürdürülebilir bir çözüm planını, beraber ortaya koyduk.

- Bu kürsüden de, tüm Türkiye’ye duyurduk. Hatta; EYT çözüm planımızın, yıllık maliyeti; geçmediğimiz köprüler, kullanmadığımız yollar gitmediğimiz hastaneler, binmediğimiz uçaklar için yandaşlara ödenen, hazine garantilerinin, yıllık yükünden daha azdı!

Seçimi kaybetsek de yapmam diyenler...

- Önergemiz, Ak Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Çözüm planımız, duymazdan gelindi. Ama, nedense birden, EYT’li kardeşlerimiz için, “çift dikiş” diyenler; “seçim kaybetsem bile yapmam” diyenler; “zaten yapacaktık, zamanının gelmesini bekliyorduk” demeye başladılar.

- Olsun…Hep söylüyorum. Bizim çözümlerimiz, projelerimiz, mirî maldır. Alsınlar, uygulasınlar. Biz, milletimizin yararına olan, her projemizin, hayata geçirilmesinden, ancak memnuniyet duyarız. Yeter ki, doğru düzgün uygulasınlar…

Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır, ya ba

- Ama gelin görün ki eskiler, “gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır, ya baş” demişler…Hemen her konuda olduğu gibi, EYT konusunda da, yarım yamalak iş yaptılar. Yeni mağdurlar meydana getirmekten çekinmediler.

- Mevcut kanun teklifinde 1999 yılında, yürürlüğe giren yasanın, zorunlu kıldığı, yaş sınırı, kaldırılıyor. Ancak bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı, değiştirilmiyor. Oysa iktidar yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalarla insanlarımızı bunun tersine inandırdı. Ve gelinen noktada EYT’li kardeşlerimiz, şimdi de, prime takıldılar.

Seçim için de olsa işi doğru düzün yapın

- Buradan, iktidara seslenmek istiyorum: Net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için, vatandaşlarımız borçlanma hakkından, faydalanmak adına; arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara, “Prim ödeme gün sayınız yetmiyor.” diyorsunuz.

- Biz boşuna, “Devlet Ciddiyet Yakışır”, Devlete Liyakat Yakışır” demiyoruz…Madem, bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz bari, çözüm önerimizi de, bütünüyle alsaydınız… Madem giderayak, seçim için de olsa milletin yararına, bir iş yapacaktınız bari onu da, doğru düzgün yapsaydınız…

- Nitekim bu meseleden etkilenen, bir başka kesim de sayıları milyonu bulan, staj ve çıraklık mağdurlarımız... Onların sorunlarının da bu kanun teklifiyle, çözülmesini bekliyorduk.

Bir şeyi bin defa söylemeden yapmıyorsunuz

- Ama sizin, bir şeyi, bin defa söylemeden, yapmamak gibi bir garip huyunuz var. Yazıktır, günahtır! Bu insanların haklarını, niye vermiyorsunuz? Bu konu için de, önerge verdik. İyi Parti olarak; “Mağdur kardeşlerimizin, çıraklığa ve staja başladıkları tarih, uzun vadeli sigorta başlangıcı olarak sayılsın.” dedik. “Hak ve adalet, bunu gerektiriyor.” dedik.

- Seçime kadar, gerekeni yaptılar, yaptılar… Yapmazlarsa, kimse merak etmesin…14 Mayıs’tan sonra, biz geliyoruz. İyi Parti iktidarında, emeklilik sistemini, tümüyle ele alacağız. Adil, sürdürülebilir ve gerçekçi bir sistemi, tüm emekçilerimizle buluşturacağız. Emin olun, çok az kaldı.

14 Mayıs mesajları...

- Biz, 14 Mayıs’ta, sadece, Sayın Erdoğan’ı emekli etmeyeceğiz. Aynı zamanda, özgür bir Türkiye’nin de, önünü açacağız. Hukukun işlediği, adil bir Türkiye’nin de, önünü açacağız. İnişli çıkışlı bir devri kapatıp, istikrarlı bir ekonominin de, temellerini atacağız. Yatırımların önündeki, tüm engelleri de hızla, 100 gün içinde, ortadan kaldıracağız. Ve Türkiye’yi bir yatırım üssüne çevireceğiz.

- 14 Mayıs, güçlü ve zengin bir Türkiye’nin, ilk adımları olacak! 14 Mayıs, özgür ve demokratik bir Türkiye’nin, kırılan zincirleri olacak!14 Mayıs, milletimizin evindeki, ocağındaki, gönlündeki huzurun, başlangıcı olacak!Hiç merak etmeyin; 14 Mayıs’tan sonra, her şey çok İyi, her şey çok güzel olacak!

- Biliyorsunuz, Pazartesi günü; 6 siyasi parti olarak, Ortak Politikalar Metnimizi, kamuoyuyla paylaştık. Çalışmamız; yarının, kalkınan, zenginleşen ve demokratikleşen Türkiye’si yolunda, atacağımız adımları tariflerken aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor. Yandaşa karşı, milletin sesini savunuyor. İsrafa, yolsuzluğa ve yandaş ekonomisine karşı, refahta eşitlenen Türkiye’yi savunuyor.

Giderayak dedikodularla iftiralarla oyalanıyorlar

- 1 yıldır, ısrarla söylediğimiz bir şey vardı. Biz, 6 siyasi parti olarak, bu zamana kadar; İktidarın, önümüze yuvarladığı, siyasi yün yumaklarıyla değil seçimi kazandıktan sonra, neler yapacağımızla ilgilendik. İşte bu çalışma da, 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır. Sayın Erdoğan ve saz arkadaşları, Giderayak, kendilerini dedikodularla, iftiralarla ve hamasetle oyalarken biz, milletimiz için, memleketimiz için çalıştık. İnsanlarımızın, mutlu geleceği için çalıştık. Yoksulluğu, nasıl bitireceğimize çalıştık. Zenginliği, nasıl getireceğimize çalıştık.

- 85 milyonun, huzurla nefes alacağı bir Türkiye’yi, nasıl inşa edeceğimize çalıştık! Ortak aklın ışığında, sorunlarımızı konuştuk. Çözümler için, hep birlikte emek verdik. Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için; milletimizin yüzünün, umutla güldüğü, Yarının Türkiye’si için hep birlikte hazırlandık. Ve Türkiye’nin, daha önce görmediği bir ilke hep birlikte imza attık.

- Bu vesileyle; Ortak Politikalar Metnimizin, hazırlanmasında emeği geçen; tüm genel başkanlara, ortak çalışma gruplarında yer alan, genel başkan yardımcılarımıza, sivil toplum, iş dünyası ve akademi paydaşlarımıza ve bu olağanüstü çalışmanın, tüm yükünü sırtlayan, uzman arkadaşlarımıza, yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmamız, milletimize ve memleketimize, hayırlı, uğurlu olsun!

Millet İttifakı milletle yürüyecek

- Değerli dava arkadaşlarım; Millet İttifakı, millete rağmen değil; milletle beraber yol yürüyecektir. Yani, muhalefetin istikametini, milletimiz çizecektir. Yani; “Milletin İstiklalini, yine milletin, azim ve kararlılığı kurtaracaktır!”

- Bu yüzden, bizler; sosyal medya operasyonlarına, sözde kulis bilgileriyle yapılan, yönlendirmelere, tenha köşelerden kurgulanan, abluka girişimlerine, kulaklarımızı tıkayıp, sadece ve sadece, milletimizin sesini duyacağız!

- Çünkü bizim yürüttüğümüz bu mücadele; pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil; milletin selameti için, sabredenlerin mücadelesidir. Bu mücadele; “Millet İttifakı kazanırsa, milletimiz kazanır, bu da bize yeter.” diyen, serdengeçtilerin mücadelesidir.

- Bu mücadele; nefsini, memleket sevgisinin önüne koymayan, Türkiye sevdalılarının mücadelesidir. Bu mücadele; Gezi’de sesini duyurmaya çalışanların; En ücra mahallelerde, sandık başında, sabahlara kadar müşahitlik yapanların; Boğaziçi Üniversitesi’nde, haysiyetini korumaya çalışan, akademisyenlerin mücadelesidir.

- Bu mücadele; baskı altında, nefes alamayan, gençlerimizin; şiddete, açlığa ve sefalete mahkûm edilen, çocuklarımızın; Ak Partili olmadığı için, makbul vatandaş kabul edilmeyen milyonların; sürekli olarak haksızlığa uğratılan, mazlumların mücadelesidir.

- Bu mücadele; öldürülen kadınların; Şiddet gören doktorlarımızın; atanamayan öğretmenlerimizin; enflasyon altında ezilen babalarımızın; çocuğuna et yediremeyen, annelerimizin mücadelesidir. Bu mücadele; batılın karşısında, hakkın mücadelesidir. Bu mücadele, haramın karşısında, helalin mücadelesidir.

Hiçbir kaprise feda edilemez

- Bu mücadele, zulmün karşısında, istiklalin mücadelesidir. Bu mücadele, istibdatın karşısında, hürriyetin mücadelesidir! Ve bu kutlu mücadele; Hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez!

- Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez! Biz, Millet İttifakı’nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. İstibdat zincirlerini kırmak, umudu yaşatmak için kurduk. Türkiye’ye, hak ettiği istikbali sunmak için kurduk.

- Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz! Türkiye’nin, İyi ve cesur insanları! Sandık ufukta gözüktü. Geri sayım başladı. Onların yalanlarının üzerine İyi Parti’nin, hakikat güneşi doğacak! Onların kumar masalarını İyi Parti’nin, stratejik aklı yıkacak!

Emin olun o sene bu sene!

- Onların Bizans oyunlarını, İyi Parti’nin, milletinden aldığı feraseti bozacak! Çünkü İyi Parti; milletin sesiyle, rota çizenlerin, milletin sevgisinden, güç alanların, Milletin iradesini, kutsal görenlerin partisidir!

- Çünkü İyi Parti; her daim, makulü savunanların partisidir! Çünkü İyi Parti; Türkiye’nin sorunlarına, çözüm getirenlerin partisidir! Çünkü İyi Parti; kurucu değerlerimizi, yaşatanların partisidir! İyi Parti, Cumhuriyet birikimidir! İyi Parti, devletle millet arasında kurulan, gönül köprüsüdür! İYİ Parti, zengin, güçlü ve mutlu Türkiye’nin, parlayan şafağıdır!

Ve hiç merak etmeyin; 102 gün sonra, İyi Parti, sandıkları patlatandır! Umutları doğurandır! Milletin teveccühü ile iktidar olandır! Emin olun o sene bu sene!"