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Yok böyle uyuşturucu sevkiyatı, kent girişinde yakalandılar! Herkes savcıyı takdir etti

Yok böyle uyuşturucu sevkiyatı, kent girişinde yakalandılar! Herkes savcıyı takdir etti

İSTANBUL'dan Samsun'a uyuşturucu hap taşımak için şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem denendi. 55 bin 850 kapsül sentetik ecza hapı ile doldurulan araç, çekici üzerinde kente sokulmak istendi. Polis tarafından engellenen uyuşturucu sevkiyatında gözaltına alınan 2 kişi serbest kalınca cumhuriyet savcısı itiraz edip, şahısların tutuklanmasını sağladı.

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Ekipler, 30 Ocak'ta İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis kontrollerine takılmamak için uyuşturucunun bulunduğu aracı çekicinin üzerinde Samsun'a getiren şüpheliler, kent girişinde yakalandı.

Çekicinin üzerinde bulunan araçta yapılan aramada 55 bin 850 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi. B.K. ve A.O.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Serbest bırakıldılar savcı itiraz etti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.K. ve A.O.K. cumhuriyet savcısının karara itirazının ardından yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheliden birinin de dün tutuklandığı öğrenildi.

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