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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ocak 2023 enflasyon rakamları

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ocak 2023 enflasyon rakamları

TÜİK, 2023 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre tüketici fiyatları ocakta aylık yüzde 6,65, yıllık yüzde 57,68 arttı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerıne göre tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 57,68 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 6,65 oldu. Enflasyon, 2022'yi yüzde 64,27 seviyesinde tamamlamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon verilerine göre ise (E-TÜFE), yıllık bazda yüzde 121,62 olarak gerçekleşti. E-TÜFE, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,26 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 5,94, yıllık enflasyonu yüzde 79,68 açıklamıştı.

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