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Golü iptal edilen Fenerbahçeli Mert Hakan'ın paylaşımına beğeni yağdı

Golü iptal edilen Fenerbahçeli Mert Hakan'ın paylaşımına beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Mert Hakan Yandaş'ın golü, VAR hakemi Koray Gençerler'in müdahalesi sonrası iptal edildi. Pozisyon için VAR monitorüne gitmeyen hakem Ali Palabıyık hakkında Yandaş'ın paylaşımı beğeni topladı.

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Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldığı Adanademirspor maçına hakem Ali Palabıyık'ın kararları damga vurdu.

Fenerbahçe'nin 2 net penaltısını vermemekle eleştirilen Palabıyık'ın, Mert Hakan'ın attığı gölü de elle oynadığı gerekçesiyle iptal etmesi tartışma konusu oldu.

Sarı lacivertli takımın deplasmanda -1 berabere kaldığı maçta Mert Hakan Yandaş'ın golü, VAR hakemi Koray Gençerler'in müdahalesi sonrası iptal edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı. Pozisyonu izlemek için VAR monitörüne bile gitmeyen Ali Palabıyık sosyal medyada gündem oldu.

Toroğlu: Yoruma açık pozisyondu

Öte yandan eski hakem Erman Toroğlu, Mert Hakan'ın iptal edilen golündeki tavrıyla ilgili Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Toroğlu maçı değerlendirdiği yazısında "Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü? Buna VAR karar verdi. Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu. O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler." ifadelerine yer verdi.

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