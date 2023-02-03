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MHK Ali Palabıyık'tan düdüğünü asmasını isteyecektir!

MHK Ali Palabıyık'tan düdüğünü asmasını isteyecektir!

Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik, Adana Demirspor maçından sonra sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı flaş sözlerle eleştirdi.

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekibin yöneticisi Erol Bilecik, mücadeleden sonra sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirdi.

Bilecik yaptığı paylaşımda, "Utanç dolu akşamın ardından; Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum.. Yarın sabah bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir! FENERBAHÇE camiası büyük resmi görün ve tek vücut olalım!" ifadesini kullandı.

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