Bu da ‘TOGG’ dezenformasyonu! Üretimi 2027’ye mi ertelendi?

Dezenformasyon Kanunu'nu ayaklar altına alan sosyal medya hesapları, yalanlarına bir kez daha TOGG'u alet etti. Seri üretimine başlanan ve 2 ay sonra yollara inecek olan TOGG'un üretiminin 2027'ye ertelendiği yalanı gündeme getirildi.

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Sosyal medya yalanlarına karşı çıkarılan Dezenformasyon Kanunu’na aldırış etmeyen sahte hesaplar, kamuoyunu manipüle etme amaçlı yalanlarına son sürat devam ediyor.

Twitter’da bazı hesaplarda dolaşıma sokulan“TOGG’un üretiminin 2027'ye ertelendiği” iddiası yalan çıktı.

Model üretim tarihlerini çarpıttılar

Mart 2023’te yollara çıkacağı açıklanan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un B-SUV segmentteki modelinin 2027 yılında devreye gireceğine ilişkin aylar öncesinde yapılan açıklama çarpıtıldı.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın 25 Kasım 2022’de verdiği bir ropörtajda yer alan ifadeleri çarpıtan sosyal medya hesapları, TOGG’un üretiminin 2027'ye ertelendiği yalanına imza attı.

Togg 2023 mart'ta yollarda

Gürcan Karakaş, öncelikle C-SUV modelinin üretimine başlanacağını ve bu segmentteki araçtan 2023’te yaklaşık 20 bin adet üretileceğini açıklamıştı. Karakaş, 2023 yılının Mart ayında TOGG’un yollarda olacağını vurgulamıştı.

Aynı ropörtajda Karakaş, kendisine yöneltilen “TOGG’un daha fazla kişinin ulaşabileceği modelini ne zaman göreceğiz?” sorusuna, “Bahsettiğiniz daha ulaşılabilir model 2027 yılında devreye girmesi planlanan B-SUV sınıfındaki model olacak.” cevabını vermişti.

TOGG CEO’su Karakaş, bütün ön siparişlerin Şubat 2023 itibarıyla internet üzerinden alınmaya başlanacağını ve TOGG otomobilinin 2023 yılı boyunca teslim edileceğini açıklamıştı.