Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukat: Hafıza kaybı yaşadım!

Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukat Serdar Öktem'in, ifadesinde, yakın zamanda koronavirüs geçirdiği için hafızı kaybı yaşadığını ve incelemeye alınacak telefonunun açılış şifresini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 1'i avukat 18 kişi tutuklandı.

'HATIRLAMIYORUM'

Soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Serdar Öktem'in, ifadesinde, yakın zamanda koronavirüs geçirdiği için hafıza kaybı yaşadığını ve incelemeye alınacak telefonunun açılış şifresini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin telefonuna yüz tanımlama da yapmadığı için tüm cihazlarda uygulanabilen veri çıkarma tekniği ve disk içindeki tüm dosyalarla kopyasını çıkarma işlemi olan 'imaj alma' uygulanamadı. İmaj alabilmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.