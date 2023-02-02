İBB'den 76 bin 400 aileye destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarında soğuyan hava koşulları sebebi ile geçim zorluğu çeken vatandaşlar için yeni destek paketi müjdesini verdi.

Abone ol

Şubat ayı içerisinde sistemlerde kayıtlı olan sosyal destek kartı kullanıcılarından en düşük gelir seviyesinde bulunan 76.400 vatandaşın kartlarına ocak ayı içerisinde 1000 TL toplamda 76.400.000 TL destek sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde halihazırda Sosyal Destek İstanbul Kart yararlanıcısı olan haneler içerisinden en düşük gelir durumuna sahip haneler için uyguluyor. Alınan sosyal destek tutarına ek tek seferlik 1000 TL Kara Kış Desteği veriyor. Proje kapsamında tüm hazırlıklar gerçekleşti. Toplamda 76.400’ün üzerinde haneye 76.400.000 TL nakit destek 2 Şubat tarihinde Sosyal Destek İstanbul Kart’larına aktarıldı.