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Gözaltına alınan Metin Uca ve Barbaros Şansal'dan ilk fotoğraf! Neden gözaltına alındılar?

Gözaltına alınan Metin Uca ve Barbaros Şansal'dan ilk fotoğraf! Neden gözaltına alındılar?

Televizyon programcısı Metin Uca ile ünlü modacı Barbaros Şansal aynı dakikalarda havalimanında gözaltına alındı. İki ismin neden gözaltına alındıkları merak edildi. Barbaros Şansal, Metin Uca ile gözaltı nedenlerinin farklı olduğunu söyledi.

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Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Metin Uca’yla aynı dakikalarda ünlü modacı Barbaros Şansal’ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Fatih Sultan Mehmet esprisi...

Karakoldayken SÖZCÜ’ye konuşan Şansal detayları şöyle anlattı: “Muhbir vatandaşlar CİMER üzerinden şikayet etmişler. İftiralar… Ayrı ayrı konular. Metin Uca’nınki tiyatrodaki bir tirat, Fatih Sultan Mehmet’le ilgili bir espri yüzünden, “halkı kin ve düşmanlığa sevketmek”ten…

Fotoğraflar Sözcü'den alınmıştır

Barbaros Şansal neden gözaltına alındı?

"Benimki de olmayan Facebook hesabım üzerinden… Benim Facebook hesabım yok dünya biliyor. Bir sahte hesaptan açılan bir dava.

Ben uçaktan inerken alındım, Metin Uca da giderken alınmış. Birazdan ifademi vereceğim, serbest kalacağım, bir şey yok yani…

Metin Uca da iyi… Yarın Ankara’da oyunu var. Uçağını kaçırdı ama akşam uçağıyla gidecek. Ben de akşam uçağıyla dönüyorum zaten Ercan’a (Kıbrıs)… ”

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