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‘Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanan Eren Erdem hakkında beraat

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
‘Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanan Eren Erdem hakkında beraat

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Eren Erdem, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Eren Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Eren Erdem ile taraf avukatları katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, önceki celse sunduğu ve Erdem'in ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrar etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Eren Erdem, “Bu mütalaa bir suça yönelik ceza talebi ile oluşmuş bir mütalaa değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak siyaset yapma ve düşüncelerimizi açıklama hürriyetine sahibiz. Mütalaada yer alan tavrın siyasete ayar vermeyi amacı vardır. Ben ana muhalefet partisinin temsilcisiyim. Benim hükümetin sorunlarını, yanlışlarını eleştirme hakkım halkın bana verdiği yetkidir. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” dedi.

Söz konusu paylaşımın siyasi olarak eleştirmek için yapılan bir paylaşım olduğunu söyleyen Erdem, “Suç kastım yoktur” diyerek beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Eren Erdem'in beraatine karar verdi.

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