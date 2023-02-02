BIST 4.717
DOLAR 18,81
EURO 20,70
ALTIN 1.182,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Başakşehir'de esnaf 'arabanı çöpe atarım' diye uyardı dediğine de yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de esnaf 'arabanı çöpe atarım' diye uyardı dediğine de yaptı

Başakşehir'de kimliği belirsiz otomobil sahibi sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi duruma sinirlenip “arabanı çöpe atarım” diyerek otomobil sahibini uyardı. Esnaf uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe attığı ortaya çıktı.

Abone ol

Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan otomobil ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 

Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görülmüştü. Olayın yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı.

Forklift yardımıyla çöpe attı

“Arabanı çöpe atarım” uyarılarına rağmen dinlemeyip 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnaf otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerde, esnafın arabayı çöp konteynerlerin üzerine attığı görüldü. Öte yandan çöpe atılan otomobil, sanayi sitesinin güvenlik ekipleri tarafından bir kapalı otoparka götürüldüğü öğrenildi.

“2 gündür orada duruyor”

Olaya ilişkin konuşan Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, “Sanayi sitesinde otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Yıllardır yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Esnaf arkadaşımızın da yeri var. Orası da kilitli olan yerler. Oraya getirip aracını koyuyor. 2 gündür orada duruyor. Arkadaşımız da bunu söylediği halde güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış folptif ile çöplerin üzerine koymuş. Olay bundan ibaret. Aracı şimdi güvenlik çekti. Başka bir otoparka götürdü. Kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde buranın otoparkı yakında olması lazım. Adamın yerini 2 dükkan ileriye vermiş. Veya insanlar geliyor sanayiye kimse kimsenin yerine koydurmuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür de kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gabar'da keşfedildi Dünyanın 2022'deki en büyük 10 keşfi arasına girdi değeri 12 milyar dolar
Foto Galeri Gabar'da keşfedildi Dünyanın 2022'deki en büyük 10 keşfi arasına girdi değeri 12 milyar dolar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Polisin alkollü ve köpekli sürücüyle imtihanı: 6 ay sonra yine ortalığı birbirine kattı!
Polisin alkollü ve köpekli sürücüyle imtihanı: 6 ay sonra yine ortalığı birbirine kattı!
Evcil hayvanına çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
Evcil hayvanına çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
Canlı yayında birbirlerine girdiler! Sevilay Yılman'a yayın sonrası tehdit: Az kaldı az...
Canlı yayında birbirlerine girdiler! Sevilay Yılman'a yayın sonrası tehdit: Az kaldı az...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü
Türk İş'ten asgari ücret açıklaması zam gelecek mi Ergün Atalay açıkladı
Türk İş'ten asgari ücret açıklaması zam gelecek mi Ergün Atalay açıkladı
Belediye başkanının büyük acısı; 18 yaşındaki oğlu öldü
Belediye başkanının büyük acısı; 18 yaşındaki oğlu öldü
Emanet araba hurdaya yığına döndü yolda giderken her şey bir anda oldu
Emanet araba hurdaya yığına döndü yolda giderken her şey bir anda oldu
MEB özel okullar için harekete geçti! Şikayet yağıyor ''gizli zamma" takip
MEB özel okullar için harekete geçti! Şikayet yağıyor ''gizli zamma" takip
Türkiye ihracatta yeni rekor kırdı! Bakan Muş açıkladı: En yüksek Ocak ayı rakamı
Türkiye ihracatta yeni rekor kırdı! Bakan Muş açıkladı: En yüksek Ocak ayı rakamı
AK Partili belediye zam oranını açıkladı! Rakamı duyan işçilerden halaylı kutlama
AK Partili belediye zam oranını açıkladı! Rakamı duyan işçilerden halaylı kutlama
EYT Yasası Meclis'te görüşülmeye başlandı! Prim şartı ve emekli maaşı değişecek mi?
EYT Yasası Meclis'te görüşülmeye başlandı! Prim şartı ve emekli maaşı değişecek mi?
Valilik duyurdu! Kar yağışı nedeni ile eğitime 2 gün ara verildi
Valilik duyurdu! Kar yağışı nedeni ile eğitime 2 gün ara verildi