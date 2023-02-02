AK Partili belediye zam oranını açıkladı! Rakamı duyan işçilerden halaylı kutlama

Gaziantep'in AK Partili Nizip Belediyesi'nde çalışan personelin maaşlarına yüzde 97,6 oranında zam yapıldı. Zam oranını duyan işçiler davul ve zurnalarla kutlama yaptı.

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2023 yılına girilmesiyle birlikte çalışanların yeni yılda alacağı zam oranları belli olmaya başladı. Yeni yıl zammı kapsamında Gaziantep'in Nizip Belediyesi çalışanlarının yüzünü güldürdü. Yapılan zam oranını duyan belediye çalışanları davullu, zurnalı halay çekti.

Yüzde 97,6 zam

Gaziantep'te AK Partili Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye çalışanlarına yapılan zam oranını duyurdu. Başkan Sarı, belediye personeline 2023 yılında yüzde 97,6 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Amaçlarının çalışanlar için yüksek rakamlar elde etmek ve hayat standartlarını yükseltmek olduğunu vurgulayan Başkan Sarı, "Gece gündüz demeden Nizip için çalışan, emek sarf eden ve ter döken mesai arkadaşlarımın refah seviyesini yükseltecek önemli kararlar aldık. 2022 yılına baktığımızda şirket personelimizin yevmiye olarak aldığı para 235 lira 32 kuruştu, biz şimdi yüzde 75,5 oranında bir fark uygulayarak bu rakamı 413 liraya çıkardık. Yine gerek ikramiye gerekse sosyal haklarda da aynı şekilde fark uygulayarak alacakları miktarı en üst seviyeye çıkardık." dedi.

18 bin 68 lira maaş alacaklar

Çalışanların aldığı ücretleri rakam rakam açıklayan Sarı, "Toplamını söyleyecek olursak geçen yıl Ocak ayında 6 bin 845 lira maaş alan işçi kardeşlerimin maaşına 6 bin 681 lira fark ekleyerek bu ay için alacakları maaşı 13 bin 527 liraya çıkarmış olduk. Toplamda yansıyan fark yüzde 97,6 oranında, hayırlı uğurlu olsun. Kadrolu arkadaşlarımız da 2022 yılı Ocak ayında 9 bin 601 lira maaş alırken maaşına 8 bin 466 lira fark ekledik ve bu ay 18 bin 68 lira maaş alacaklar. Buradaki toplam artış oranımızda yüzde 88,2'ye geliyor. Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Başkan Sarı'nın duyurduğu büyüm zam müjdesi belediye personelinde büyük mutlulukla karşılandı. Zam duyurusu öncesinde Belediye Hizmet binası önünden toplanan çok sayıda belediye personelleri davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerek Belediye Başkanı Mehmet Sarı’yı meşale yakarak karşıladı. Düzenlenen imza töreninin ardından Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından tüm çalışanlara hediye takdim edildi.