BIST 4.810
DOLAR 18,82
EURO 20,70
ALTIN 1.183,13
HABER /  POLİTİKA

Murat Yetkin'den bomba kulis! AK Parti, MHP'nin oylarının yüzde 5'in atına indiğini tespit etti

Murat Yetkin'den bomba kulis! AK Parti, MHP'nin oylarının yüzde 5'in atına indiğini tespit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15:00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Ziyaret öncesi gazeteci Murat Yetkin'den flaş kulis haberi geldi. Görüşmede Sinan Ateş suikastinin gündeme gelip gelmeyeceğini soran Murat Yetkin, Erdoğan'ın elinde Sinan Ateş suikastinin seçmene ansımasıyla ilgili ölçümler olduğunu yazdı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün evinde ziyaret edecek. Sürpriz zirve öncesi gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin saat 15:00&'te yapacakları görüşmenin gündeminde Sinan Ateş suikastinin olup olmayacağını sorguladı. Sinan Ateş cinayeti için “Türkiye’nin gündeminde ama hükümetin gündeminde değil" diyen Murat Yetkin şöyle devam etti:

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde gündem mi?

"Bu da medyanın hükümet kontrolün dışındaki bölümü ve muhalefet partileri olmasa Sinan Ateş cinayetinin adi cinayet vakası görünümünde örtbas edileceği algısını güçlendiriyor. Bu cinayet, kapalı kapılar ardında yapılacak Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin gündeminde mi?"

Erdoğan'ın elinde suikast ölçümleri var

"Konuyu Erdoğan mı açar, yoksa 'partililerimiz tutuklanıyor, mağdur ediliyor' şikâyetiyle Bahçeli mi? Erdoğan’ın elinde Ateş cinayetinde Bahçeli’nin duruşunun MHP seçmenini ne yönde etkilediğini gösteren ölçümler mevcut."

AK Parti kaynakları: MHP oyları düşüyor

"Görüştüğümüz etkili AK Parti kaynakları, MHP’nin oy potansiyelinde düşüş saptadıklarını, hatta, 'yüzde 5’in altı' iddiasıyla dile getiriyorlar. Seçime, bugün itibarıyla 101 gün kaldı. Cumhur İttifakı, MHP’deki iç travmadan etkileniyor. Konuşmamaları da mümkün mü? Mümkün. Erdoğan, Bahçeli’yi kızdırmak istemez ama Bahçeli de Erdoğan’a mecbur durumda."

İlgili Haberler
Sinan Ateş suikastinde "eski MİT'çi" iddiası! Tolga Demirbaş yardım istemiş Sinan Ateş'in dayısı süre verdi! 40 günlük yas bitiyor, herkes bildiğini söyleyecek
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin seçim toplantısında sürpriz isim! Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü
CHP'nin seçim toplantısında sürpriz isim! Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü
 THY’nin Kayseri uçağının iniş sırasında tekeri patladı faciadan dönüldü
 THY’nin Kayseri uçağının iniş sırasında tekeri patladı faciadan dönüldü
Asgari ücret 10 bin lira olacak! Eski ekonomi bakanında tarih verdi milyonları heyecanlandıran iddia
Asgari ücret 10 bin lira olacak! Eski ekonomi bakanında tarih verdi milyonları heyecanlandıran iddia
Ersen Martin aylar sonra tepki verdi, son hali görenlerin içini acıttı
Ersen Martin aylar sonra tepki verdi, son hali görenlerin içini acıttı
Kar yağışı aralıksız devam ediyor! Uçak seferleri iptal edildi
Kar yağışı aralıksız devam ediyor! Uçak seferleri iptal edildi
FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...
FED faiz kararı sonrası gram altında rekor! 2 Şubat altın coştu gram, çeyrek...
Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek
Schengen vizesinde yeni dönem! Artık pasaport gerekmeyecek
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Konkordato talep edenlere Yargıtay'dan kötü haber
Konkordato talep edenlere Yargıtay'dan kötü haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Hiçbir problem yok
TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Hiçbir problem yok
İstanbul’da tepki çeken uygulama! Bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
İstanbul’da tepki çeken uygulama! Bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
Bakan Fahrettin Koca kötü haberi duyurdu: Ülkemizde Strep A vakası bildirilmiştir
Bakan Fahrettin Koca kötü haberi duyurdu: Ülkemizde Strep A vakası bildirilmiştir