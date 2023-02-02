Murat Yetkin'den bomba kulis! AK Parti, MHP'nin oylarının yüzde 5'in atına indiğini tespit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15:00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Ziyaret öncesi gazeteci Murat Yetkin'den flaş kulis haberi geldi. Görüşmede Sinan Ateş suikastinin gündeme gelip gelmeyeceğini soran Murat Yetkin, Erdoğan'ın elinde Sinan Ateş suikastinin seçmene ansımasıyla ilgili ölçümler olduğunu yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün evinde ziyaret edecek. Sürpriz zirve öncesi gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin saat 15:00&'te yapacakları görüşmenin gündeminde Sinan Ateş suikastinin olup olmayacağını sorguladı. Sinan Ateş cinayeti için “Türkiye’nin gündeminde ama hükümetin gündeminde değil" diyen Murat Yetkin şöyle devam etti:

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde gündem mi?

"Bu da medyanın hükümet kontrolün dışındaki bölümü ve muhalefet partileri olmasa Sinan Ateş cinayetinin adi cinayet vakası görünümünde örtbas edileceği algısını güçlendiriyor. Bu cinayet, kapalı kapılar ardında yapılacak Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin gündeminde mi?"

Erdoğan'ın elinde suikast ölçümleri var

"Konuyu Erdoğan mı açar, yoksa 'partililerimiz tutuklanıyor, mağdur ediliyor' şikâyetiyle Bahçeli mi? Erdoğan’ın elinde Ateş cinayetinde Bahçeli’nin duruşunun MHP seçmenini ne yönde etkilediğini gösteren ölçümler mevcut."

AK Parti kaynakları: MHP oyları düşüyor

"Görüştüğümüz etkili AK Parti kaynakları, MHP’nin oy potansiyelinde düşüş saptadıklarını, hatta, 'yüzde 5’in altı' iddiasıyla dile getiriyorlar. Seçime, bugün itibarıyla 101 gün kaldı. Cumhur İttifakı, MHP’deki iç travmadan etkileniyor. Konuşmamaları da mümkün mü? Mümkün. Erdoğan, Bahçeli’yi kızdırmak istemez ama Bahçeli de Erdoğan’a mecbur durumda."