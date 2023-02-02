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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma açtı.

Kurul, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırmanınkarara bağlandığını duyurdu.

Bu kapsamda, Google hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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