Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Abone ol
Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma açtı.
Kurul, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırmanınkarara bağlandığını duyurdu.
Bu kapsamda, Google hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.