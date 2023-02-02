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Bakan Fahrettin Koca kötü haberi duyurdu: Ülkemizde Strep A vakası bildirilmiştir

Bakan Fahrettin Koca kötü haberi duyurdu: Ülkemizde Strep A vakası bildirilmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Strep-A bakterisine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Koca “Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu beta-hemolitik streptokok vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde hızla yayılan Strep-A bakterisine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Koca “Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu beta-hemolitik streptokok vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.

Öksürme ve hapşırmasıyla yayılan...

Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir.

Önleme yolu

En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır. İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir. Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun” ifadelerini yer verdi.

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