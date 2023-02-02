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Yeni ittifak için ilk adım! Adayları da belli altılı masaya mektup yazmıştı!

Yeni ittifak için ilk adım! Adayları da belli altılı masaya mektup yazmıştı!

Barış Yarkadaş, 4 partinin ittifak kuracağını ve cumhurbaşkanı adayı olarak, geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı aday olarak düşündüklerini iddia etti.

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 ALTILI MASAYA MEKTUP YAZMIŞTI!

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 4 partinin 2023 seçimlerine girme kararı aldığını duyurdu.

"Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, tek bir partinin çatısı altında ve ortak bir liste ile seçime girmeyi planlıyor." ifadelerini kullanan Yarkadaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı işaret etti.

Yarkadaş, "İttifakın cumhurbaşkanı adayı ise muhtemelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Genel başkanlar da bu projeye sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'a göre Özcan'ın adaylığı Memleket Partisi'ne de önerildi ancak Genel Başkan Muharrem İnce teklife karşı çıktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış gelmiş ve masadaki liderlere göndermek üzere mektup yazdığını açıklayan Özcan, Millet İttifakı'nın adayı olmak istediğini duyurmuştu.

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