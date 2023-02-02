İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmandan flaş açıklama! 27 şehre Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Şubat hava durumu raporunda 27 şehri uyardı. Listedeki şehirlerde yoğun kar bekleniyor! Buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul'a kar ne yağacak? Uzmandan flaş açıklamalar geldi...
Soğuk havanın etkisi altındaki Türkiye'de 2 Şubat hava raporu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Söz konusu şehirlerde yoğun kar bekleniyor! Öte yandan Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'dan kritik İstanbul değerlendirmesi geldi. Kar ne zaman yağacak? İşte bölge bölge hava durumu ve İstanbul'a kar haberi..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.