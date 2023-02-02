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Ataşehir'de dehşet evi! Öldürdüler cesedini bazaya koyup yaktılar

Ataşehir'de dehşet evi! Öldürdüler cesedini bazaya koyup yaktılar

İSTANBUL Ataşehir'de itfaiye ekipleri, yangın ihbarına gittikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı. Evdeki bazanın içinde çarşafa sarılı halde yanmış kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri yabancı uyruklu 2 şahıs ile ev sahibini gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerine bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadan dumanların çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edildi.

Dumanların yükseldiği daireye müdahale için giren ekipler bazanın içinde çarşafa sarılı şekilde yanmış olan ve henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yanık cesedin yanında ise balta bulunduğu belirtildi. Kadının vücudunda kesikler olduğu görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri savcı nezareti eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı.

Evde kiracı olan yabancı uyruklu 2 kişi ile evin sahibi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"Şişince yakmışlar"

Yaşanan olayı anlatan Hayriye Aktaş, “Duyduğum kadarıyla 2 gün önce öldürmüşler, şişmiş. Şişince halıya sarıp yakmışlar. Yabancı uyrukluymuş.” dedi.

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