İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli; bazı seferler iptal oldu

İSTANBUL'da şiddetli lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte iptal olan seferler...Abone ol
İstanbul'da lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre, lodos nedeniyle;
Maltepe-Adalar
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Avcılar-Bostancı seferleri yapılamıyor.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, “https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler” sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.