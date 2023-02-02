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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli; bazı seferler iptal oldu

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli; bazı seferler iptal oldu

İSTANBUL'da şiddetli lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte iptal olan seferler...

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İstanbul'da lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre, lodos nedeniyle; 

Maltepe-Adalar
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Avcılar-Bostancı seferleri yapılamıyor.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, “https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler” sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

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