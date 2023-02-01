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Okan Buruk'tan tarihi başarı

Okan Buruk'tan tarihi başarı

Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ettiği maçla birlikte Okan Buruk, üst üste 14 maç kazanarak tarihe geçmeyi başardı.

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Süper Lig 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray'ın galibiyet golleri ise Mauro Icardi (2) ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Maçtan puansız ayrılan Ümraniyespor'un gollerini ise Umut Nayir ve Oğuz Gürbulak attı.

En uzun galibiyet serisine sahip teknik adam

Alınan bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, tarihe adını yazdırdı. 

Ümraniyespor galibiyetiyle serisini 14 maça çıkartan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, kulüp tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu. Galatasaray, son olarak 23 Ekim 2022 tarihinde sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşamıştı.

14 maçtır kazanıyor

Galatasaray bu seride 11'i Süper Lig 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

İşte sarı-kırmızılı takımın kazandığı maçlar:

Galatasaray 3-2 Ümraniyespor

Giresunspor 0-4 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Antalyaspor

Alanyaspor 1-2 Galatasaray

Galatasaray 4-0 Hatayspor

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Ankaragücü

Sivasspor 1-2 Galatasaray

Galatasaray 2-1 İstanbulspor

Galatasaray 1-0 Keçiörengücü

Başakşehir 0-7 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Ofspor

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

 Fatih Karagümrük 0-2 Galatasaray

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