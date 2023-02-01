Okan Buruk'tan tarihi başarı

Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ettiği maçla birlikte Okan Buruk, üst üste 14 maç kazanarak tarihe geçmeyi başardı.Abone ol
Süper Lig 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray'ın galibiyet golleri ise Mauro Icardi (2) ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Maçtan puansız ayrılan Ümraniyespor'un gollerini ise Umut Nayir ve Oğuz Gürbulak attı.
En uzun galibiyet serisine sahip teknik adam
Alınan bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, tarihe adını yazdırdı.
Ümraniyespor galibiyetiyle serisini 14 maça çıkartan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, kulüp tarihinde en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu. Galatasaray, son olarak 23 Ekim 2022 tarihinde sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşamıştı.
14 maçtır kazanıyor
Galatasaray bu seride 11'i Süper Lig 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
İşte sarı-kırmızılı takımın kazandığı maçlar:
Galatasaray 3-2 Ümraniyespor
Giresunspor 0-4 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Antalyaspor
Alanyaspor 1-2 Galatasaray
Galatasaray 4-0 Hatayspor
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Ankaragücü
Sivasspor 1-2 Galatasaray
Galatasaray 2-1 İstanbulspor
Galatasaray 1-0 Keçiörengücü
Başakşehir 0-7 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Ofspor
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fatih Karagümrük 0-2 Galatasaray