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Aykut Erdoğdu, CHP'ye geri döndü

Aykut Erdoğdu, CHP'ye geri döndü

Eski eşinin yayınladığı ses kayıtları nedeniyle partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 7 ay sonra sessiz sedasız bir şekilde CHP'ye geri döndü.

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CHP'li Aykut Erdoğdu, ses getiren bir skandalla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Erdoğdu'nun ayrıldığı eşi Özge Pomen, kaydettiği bir konuşma kaydını sosyal medyada paylaşmıştı.

Tuba Torun'la ilişkisinin olmadığını ispatlamaya çalışırken şaşkına çeviren ifadeler kullanan Erdoğdu, "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak.... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp..." dedi.

Ortaya çıkan ses kayıtları gündem oldu 

Kayıtta ayrıca Erdoğdu'nun CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevini yürüten yeni eşi Tuba Torun'un Parti Meclisi'ne girebilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söylediği de görüldü.

Ortaya çıkan ses kaydından Tuba Torun hastaneye kaldırıldı, Aykut Erdoğdu ise kamuoyundan ve yeni eşinden özür diledi.

Bu sefer de Tuba Torun olan konuşma paylaşıldı

Yaşananların ardından bu kez yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı.

Tuba Torun'a ve Özge Pomen'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g***mü yırtıyorum. Şerefsizin birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim, tamam a**na k****ım ya." dediği duyuldu.

Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun "Tuba bir sakin ol hayır" dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği anlaşıldı.

Yeniden partiye döndü 

Ses kayıtları sonrası partisinden istifa eden Erdoğdu'yla ilgili bugün sessiz sedasız bir gelişme yaşandı.

Aykut Erdoğdu 7 ay sonra yeniden CHP üyesi oldu.

Erdoğdu'nun CHP'ye dönüşüyle birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 134'ten 135'e çıktı.

Öte yandan olayın yaşandığı dönemde CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğdu için "Kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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