CHP'li Özgür Özel 'Hakan Fidan görevden alınacak' dedi aynı gün Fransız televizyonu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in altılı masanın iktidara gelmeleri durumunda Merkez Bankası, YÖK ve MİT'in yöneticilerini değiştireceklerine yönelik sözlerini değerlendiren Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, "MİT Başkanı Fidan'ı görevden alacağını söylüyorlar. Aynı gün Fransız televizyonu iki ayrı Hakan Fidan yayını yapıyor" dedi.

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Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in sunduğu TVNET ekranlarında yayınlanan Hafıza programında konuşan Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, muhalefetin Fransızlarla ortak söylem geliştirdiğini savundu.

Altılı masanın MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef alan sözlerine yönelik Kaynak, "Bizim içimizdeki Fransızlar gibi geliyor bana bunlar. Çünkü koordine çalışıyor gibi haberler" dedi. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, muhalefetin açıklamalarına yönelik ise, "Nerede bu kadro? Demek ki bir yerde birileri hazırladı getirdi" ifadelerini kullandı.

"Koordine çalışıyor gibi haberler"

Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, altılı masanın vaatlerine yönelik, "Adamlar daha şu andan sanki hani gelmişler gibi sözlerini veriyorlar. Neyi durduracaklarını söylüyorlar. Yani böyle bir facianın içerisinde oy alırlarsa şaşırtıcı olur" dedi. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in, "MİT Başkanı Fidan'ı görevden alacağını söylüyorlar" ifadelerine ise Kaynak, "Aynı gün Fransız televizyonu iki tane ayrı yayında Hakan Fidan yayını yapıyor. Bu son birkaç gün içerisinde Fransızlar sürekli şunu tartışıyorlar, 'Afrika'da gittiğimiz bütün ülkelerde Türkler bütün çıkarlarımızı zedeliyor ve bütün MİT'in çalışması ve Hakan Fidan' diyorlar. Bizim içimizdeki Fransızlar gibi geliyor bana bunlar. Çünkü koordine çalışıyor gibi haberler. Aynı anda denk geliyor" şeklinde yorum yaptı.

"Birileri listeyi verdi"

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in, "Diyelim ki seçildin ve göreve gelir gelmez MİT Başkanı'nı görevden alacaksın. 81 il valisini, emniyet müdürünü değiştireceksin. Bunun için senin bir çalışma yapmış olman lazım. Tecrübe nerede? Nerede bu kadro? Mesela istihbaratı nasıl alacaksın?" yorumuna Kaynak, "Birileri daha önceden onlar için hazırladı getirdi şunları uygulayacaksın diye" karşılık verdi.