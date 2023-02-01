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Kocaeli'de dolandırıcı üniversite öğrencisi: Pişman değilim, 56 yaşında çıkacağım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de dolandırıcı üniversite öğrencisi: Pişman değilim, 56 yaşında çıkacağım

KOCAELİ'nde sahte sosyal medya hesabından elektronik ürün ilanı vererek vatandaşları dolandıran üniversitesi öğrencisi, yargılandığı mahkemede "pişman değilim. Milyar dolarlar kazanmadım, sadece hayatımı idame edebileceğim kadar para kazandım. Gençliğimin ve cahilliğim neticesinde bu olaylar yaşandı. Bunun neticesinde çok büyük cezalar aldım, bu açıdan da bakıldığında pişmanlığım yoktur. Başka suçlardan da hüküm giydiğim için 56 yaşında cezaevinden çıkacağım" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Instagram uygulamasından sahte hesap açan Barış G., elektronik ürün ilanları vermeye başladı. "Gumrukteknoshop" ismini verdiği sayfada lüks bir telefonun 3 bin 250 TL'ye gören Furkan G., sayfa ile iletişime geçti ve belirtilen banka hesabına 3 bin 250 TL gönderdi.

Telefonun kendisine teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Furkan G. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Barış G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"2.5 yıl boyunca hayatımı dolandırıcılık yaparak geçirdim"

Sanığın Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Salonda mağdur Furkan K. hazır bulunurken, tutuklu sanık Barış G. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Başka suçlardan da hakkında dava açıldığı öğrenilen tutuklu sanık Barış G., "Üniversite öğrencisiyim. Gumrukteknoshop isimli İnstagram hesabını kullanarak dolandırıcılık yaptığımı kabul ediyorum. Ancak buna benzer açılan sayfalar bana ait değildir. 2 buçuk yıl boyunca hayatımı bu şekilde idame ettirdim.

Mağdurun zararını karşılamayacağım. Bu olayların en büyük mağdurlarına biri benim, pişman değilim. Milyar dolarlar kazanmadım, sadece hayatımı idame edebileceğim kadar para kazandım. Gençliğimin ve cahilliğim neticesinde bu olaylar yaşandı. Bunun neticesinde çok büyük cezalar aldım, bu açıdan da bakıldığında pişmanlığım yoktur. Başka suçlardan da hüküm giydiğim için 56 yaşında cezaevinden çıkacağım" dedi.

"Marka telefonun 3 bin 250 TL’ye satıldığı ilanını gördüm"

Sanıktan şikayetçi olan Furkan K., "Instagram sayfası üzerinden lüks bir telefonun 3 bin 250 TL’ye satıldığı ilanını gördüm. Sayfa ile iletişim geçerek telefonu almak istediğimi söyledim. Parayı gönderdim ancak telefonu alamadım, zararım karşılanmadı" diye konuştu.

İşte verilen ceza

Cumhuriyet Savcısı Aydın Can, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanığın dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını talep etti. Heyetle görüşmesinin ardından kararını açıklayan Mahkeme, sanığa 4 yıl hapis ve 6 bin 500 TL para cezası verdi.

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