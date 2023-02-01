İBB Halk Lokantası'nın 7'ncisini açtı Ekrem İmamoğlu elleriyle servis yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düşük gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve esnafa yönelik açtığı kent lokantasının 7'ncisi Sultanahmet'te hizmete girdi.

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Salkım Söğüt Sokak'taki lokantanın açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yemek servisi yaptı.

İmamoğlu, daha önce hizmete giren kent lokantalarından şimdiye kadar 310 bin kişinin faydalandığını söyledi.

Açılışını gerçekleştirdikleri kent lokantasının Sultanahmet'e ve öğrencilere yakın olduğunu kaydeden İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere bir de buralarda çok yakında yurtlar var. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir genç nüfus buradan faydalanacaktır. Kent lokantalarımız genç arkadaşlarımızın bütçelerine de katkı sunsun istiyoruz." dedi.

Kent lokantalarında sadece kadınların istihdam edildiğini belirten İmamoğlu, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan bir grupla öğle yemeği yedi.

Kent lokantalarında 4 çeşit yemek 29 lira, meşrubat 5,5 lira, tatlı 7 lira, su 1 liradan satılıyor. Sayıları 7'ye ulaşan kent lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Avcılar ve Sultanahmet'te hizmet veriyor.