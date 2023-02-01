Aile eve gelince manzara karşısında şoke oldu! Yarı çıplak halde kaçtı
İSTANBUL'da internetten tanıştığı zihinsel engelli gencin evine giden bir kişi, iddiaya göre gence cinsel istismarda bulundu. Ailenin eve gelmesiyle neye uğradığını şaşıran zanlı yarı çıplak halde kaçtı.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli şahıs, internetten tanıştığı 28 yaşındaki zihinsel engelli Y.T.'nin daveti üzerine evine gitti. İddiaya göre şahıs, Y.T.'ye cinsel istismarda bulundu. Bu sırada eve gelen anne Y.T., K.K.'yi görünce şok yaşadı. K.K. yarı çıplak halde kaçmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ailenin ifadesini alan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.