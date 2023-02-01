BIST 4.868
DOLAR 18,82
EURO 20,52
ALTIN 1.166,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aile eve gelince manzara karşısında şoke oldu! Yarı çıplak halde kaçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aile eve gelince manzara karşısında şoke oldu! Yarı çıplak halde kaçtı

İSTANBUL'da internetten tanıştığı zihinsel engelli gencin evine giden bir kişi, iddiaya göre gence cinsel istismarda bulundu. Ailenin eve gelmesiyle neye uğradığını şaşıran zanlı yarı çıplak halde kaçtı. 

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli şahıs, internetten tanıştığı 28 yaşındaki zihinsel engelli Y.T.'nin daveti üzerine evine gitti. İddiaya göre şahıs, Y.T.'ye cinsel istismarda bulundu. Bu sırada eve gelen anne Y.T., K.K.'yi görünce şok yaşadı. K.K. yarı çıplak halde kaçmaya çalıştı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ailenin ifadesini alan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
BBP lideri Mustafa Destici'nin acı günü ölen babasını böyle anlattı
BBP lideri Mustafa Destici'nin acı günü ölen babasını böyle anlattı
Kırmızı ete zammı geliyor? Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama
Kırmızı ete zammı geliyor? Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama
Prim günü kademelendirmesiyle EYT emeklisi Mart'ta yarıya düşebilir
Prim günü kademelendirmesiyle EYT emeklisi Mart'ta yarıya düşebilir
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Beşiktaş'ta ikinci 'Weghorst' krizi; yönetime ayrılık mektubu gönderdi!
Beşiktaş'ta ikinci 'Weghorst' krizi; yönetime ayrılık mektubu gönderdi!
Ekrem Açıkel TGRT Haber'e ara verdi İsmail Saymaz'a göre nedeni belli
Ekrem Açıkel TGRT Haber'e ara verdi İsmail Saymaz'a göre nedeni belli
Meteoroloji'den 6 ile çok kritik uyarı! Saat verildi tipi etkili olacak
Meteoroloji'den 6 ile çok kritik uyarı! Saat verildi tipi etkili olacak
MHP’den istifa etmişti rozetini CHP Lideri Kılıçdaroğlu taktı
MHP’den istifa etmişti rozetini CHP Lideri Kılıçdaroğlu taktı
Fenerbahçe Onur Bulut'u bitiriyor! Kayserispor'un transfer için 3 şartı ortaya çıktı
Fenerbahçe Onur Bulut'u bitiriyor! Kayserispor'un transfer için 3 şartı ortaya çıktı
AYM'de başkanlık seçimi yarın yapılacak
AYM'de başkanlık seçimi yarın yapılacak
Kar çok fena bastırdı yollar kapandı! Sürücülere uyarı
Kar çok fena bastırdı yollar kapandı! Sürücülere uyarı
AK Parti'de yeni istifa! Bu sözlerle duyurdu
AK Parti'de yeni istifa! Bu sözlerle duyurdu