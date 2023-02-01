AK Parti'de yeni istifa! Bu sözlerle duyurdu

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.



AK Parti’nin kurulduğu günden beri her kademesinde görev üstlendiğini ve 2018 yılından itibaren 4 yıldır da İl Başkanlığı yaptığını hatırlatan Tatlı, “Bugün itibariyle yaklaşık 4 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm Ak Parti Giresun İl Başkanlığı görevimden, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesi ile Milletvekilliği aday adaylığı için ayrılmış bulunmaktayım" dedi.