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Babasının arabasını izinsiz alıp trafiğe çıktı 16 yaşındaki çocuk için sonu kötü bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Babasının arabasını izinsiz alıp trafiğe çıktı 16 yaşındaki çocuk için sonu kötü bitti

Batman'da 16 yaşlarındaki bir çocuk, babasına ait otomobili izinsiz alarak trafiğe çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, bir kamu kurumunun duvarına çarparak durabildi.

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Kaza, Çay Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 AR 209 plakalı otomobili süren 16 yaşlarında ismi öğrenilmeyen çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kuruma ait olimpik yüzme havuzunun duvarına çarpmasıyla durabildi. Kazada, 16 yaşındaki sürücü yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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