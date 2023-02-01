İstanbul’un enflasyonu ocak ayında yüzde 79,68 oldu! En çok o yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO)verilerine göre, İstanbul'un ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 79,68 oldu. Böylece, İstanbul'un enflasyonu ekim ayında gördüğü rekor seviyeden üçüncü ayda da geriledi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023 Ocak ayına ilişkin İstanbul’un enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul’un ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 79,68 oldu. Böylece, İstanbul’un enflasyonu ekim ayında gördüğü rekor seviyeden üçüncü ayda da geriledi. İTO verilerine göre, İstanbul’da tüketici enflasyonu ekim ayında yıllık bazda yüzde 108,7 oranında artarak 27 yılın zirvesine çıkmıştı.

Aylık bazda yüzde 5.94 arttı

2023 Ocak ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 5,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,52 oranında arttı.

2022 Ocak ayına göre 2023 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 79,68, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 80,45 olarak gerçekleşmiştir.

En fazla artış sağlık ve ulaşımda

Ocak 2023'de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 23,94, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 15,92, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 14,66, Gıda Harcamalarında yüzde 6,07, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,17, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,62 ve Konut Harcamalarında yüzde 2,30 arttı.

Giyim Harcamalarında ise yüzde -0,83 azalış izlendi.

Toptan fiyatlardaki artış

Ocak 2023' de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 19,48, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 11,91, Madenler Grubunda yüzde 7,40, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,70, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,81, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 0,96, Mensucat Grubunda yüzde 0,40 artış izlenmiştir.