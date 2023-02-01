Çip krizi vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu

Skoda, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretime ara verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ocak ayındaki iyimser birkaç haftanın ardından, üretimdeki sıkıntılar yeniden baş gösterdi" denildi.

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Çek otomobil üreticisi Skoda, üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Skoda cephesinden yapılan açıklamada, üretime ara verme kararının arkasında çip tedarikinde yaşanan sorunların olduğu bildirildi.

Reuters'a yer alan habere göre yapılan açıklamada, "Ocak ayındaki iyimser birkaç haftanın ardından, üretimdeki sıkıntılar yeniden baş gösterdi" denildi.